POL-UL: (BC) Mietingen - Gegen Straßenlaterne gekracht und zunächst abgehauen

Mindestens 8.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Montag in Mietingen.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem BMW aus einer Tiefgarage in der Robert-Bosch-Straße auf die Straße. Dabei kam der BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die wurde aus dem Boden gerissen und kippte zur Seite. Unbeirrt davon fuhr die Autofahrerin zunächst weiter. Zeuginnen konnten den Unfall beobachten und sahen, wie der BMW an der nächsten Einmündung wendete. Die BMW-Fahrerin fuhr an der umgestürzte Laterne vorbei zurück in die Tiefgarage. Dort wurde die 50-Jährige von den Zeuginnen auf den Unfall angesprochen. Da die Fahrerin keine sofortigen Schadensregulierung in die Wege leitete, riefen die Zeuginnen die Polizei. Die kam und die Ermittler stellten fest, dass die 50-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Deshalb musste die Frau mit in ein Krankenhaus und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Probe soll nun den genauen Alkoholwert ermitteln. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf ca. 3.000 Euro, den an der Straßenlaterne auf rund 5.000 Euro.

++++1983824

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

