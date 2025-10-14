PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Auto überschlägt sich
Alkoholisiert war eine 23-Jährige am Montag bei Königsbronn.

Ulm (ots)

Die 23-Jährige fuhr gegen 22.45 Uhr von Heidenheim in Richtung Zang. Laut ihren eigenen Angaben musste sie am Zanger Kreisel einem Tier ausweichen. Sie verlor die Kontrolle über ihren Porsche und das Auto überschlug sich mehrfach. Sie erlitt leichte Verletzungen. Bei der Aufnahme des Unfalls roch die Frau nach Alkohol. Das bestätigte ein Alkomattest. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe abgenommen. Ihr total beschädigter Porsche Panamera musste geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1984086 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

