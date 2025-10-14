Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Messing gestohlen

Von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in eine Firma in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag 18 Uhr und Montag 7 Uhr. Unbekannte bogen ein Rolltor einer Firma in der Straße "In den Seewiesen" auf. Durch das geöffnete Tor entnahmen sie mehrere Messingteile. Die Diebe flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidenheim unter der Telefonnr. 07321/322-432 zu melden.

++++1977884 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell