POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall bei Dacharbeiten

Ein Dachziegel traf am Montag einen 21-Jährigen in Geislingen.

Ulm (ots)

Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf einer Baustelle in der Straße Untere Roggenmühle. Dort wurden Arbeiten an einem Dach eines Hauses durchgeführt. Ein Dachziegel rutschte wohl hinunter und traf einen 21-Jährigen am Kopf. Der stand auf einem Gerüst im Bereich des Daches. Mit leichten Verletzungen kam der 21-Jährige in ein Krankenhaus.

+++++++ 1978092 (BK)

