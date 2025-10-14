PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall bei Dacharbeiten
Ein Dachziegel traf am Montag einen 21-Jährigen in Geislingen.

Ulm (ots)

Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf einer Baustelle in der Straße Untere Roggenmühle. Dort wurden Arbeiten an einem Dach eines Hauses durchgeführt. Ein Dachziegel rutschte wohl hinunter und traf einen 21-Jährigen am Kopf. Der stand auf einem Gerüst im Bereich des Daches. Mit leichten Verletzungen kam der 21-Jährige in ein Krankenhaus.

+++++++ 1978092 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

