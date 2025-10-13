Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei ermittelt verdächtigen Exhibitionisten

Am Samstag soll in Biberach ein Mann vor Kindern auf einem Spielplatz masturbiert haben.

Ulm (ots)

Ein Mann hielt sich gegen 13.45 Uhr in der Straße Kesselplatz auf. Der saß wohl bei teils heruntergelassener Hose da und beobachtete dabei auch mehrere spielende Kinder. Wie eine Zeugin weiter berichtet, habe der Mann die Hand in der Unterhose gehabt und bei ihrem Anblick masturbiert. Die Zeugin wählte den Notruf und die Polizei fahndete mit mehreren Streifen im Stadtgebiet. Nur kurze Zeit später konnte die Polizei als mutmaßlichen Täter einen 40-Jährigen vorläufig festnehmen. Der kam auf ein Polizeirevier. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Neben einer Anzeige wurde gegen ihn auch ein Aufenthaltsverbot bis zum nächsten Tag im Umkreis von 200 Meter für den Kesselplatz ausgesprochen.

Tipp der Polizei: Exhibitionisten wollen Angst machen oder Aufmerksamkeit erregen. Doch die Opfer können nicht abschätzen, was folgt. Gehen Sie also weiter und nehmen Sie von dem Täter scheinbar keine Notiz. Melden Sie sich anschließend sofort bei Ihrer Polizei: Sich wehren heißt auch, Anzeige zu erstatten. Die Polizei hat mit Ihren Informationen, wie der Täter ausgesehen hat, gute Möglichkeiten, ihn zu ermitteln. Wichtig: Merken Sie sich in erster Linie Narben, Hautverfärbungen und Tätowierungen. Das hilft der Polizei bei der Suche.

