Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannte verprügeln 50-Jährigen - Zeugen gesucht

Am Freitag soll ein Mann in Ulm von zwei Tätern grundlos zusammengeschlagen worden sein.

Ulm (ots)

Der 50-Jährige war gegen 23 Uhr zu Fuß in der linken Unterführung Neue Straße in Richtung Ehinger Tor unterwegs. Dort sollen ihm zwei unbekannte Männer entgegen gekommen sein. Einer der Angreifer hätte den 50-Jährigen wohl festgehalten, während ihm der weitere Täter einmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Danach ging der 50-Jährige zu Boden. Auf der Straße liegend soll wohl einer der beiden Unbekannten noch mit dem Fuß auf den 50-Jährigen eingetreten haben. Danach flüchteten die Angreifer in Richtung Innenstadt. Nach dem grundlosen Angriff ging der Verletzte nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Der 50-Jährige wurde durch den Schlag und die Tritte leicht verletzt. Da es dunkel war, konnte er die Täter nur vage beschreiben. Beide waren ca. 25 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung mit Kapuzen. Sie hatten einen Vollbart. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Telefon-Nr. 0731/188-3312 auf Zeugenhinweise.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

