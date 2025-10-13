Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einer Unfallflucht am Samstag in Ulm ermittelt jetzt die Polizei. Ein grauer Skoda war beteiligt und machte sich aus dem Staub.

Der Unfall ereignete sich um 17 Uhr in der Frauenstraße Ecke Bockgasse. Ein 69-Jähriger stand mit seinem Suzuki an der roten Ampel in der Frauenstraße. Der Suzukifahrer wollte, wie auch ein heranfahrender Biker mit seiner orangen KTM, geradeaus weiter in Richtung Neue Straße fahren. Links neben dem Motorrad und dem Suzuki fuhr ein grauer Skoda. Der Fahrer hatte wohl schon den Blinker nach links zum Abbiegen in die Bockgasse gesetzt. Plötzlich sei der Skoda nach rechts gefahre. Der Unbekannte wollte noch vor dem Biker einscheren, um geradeaus weiterzufahren. Das tat er auch, so der Zeuge gegenüber der Polizei. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 18-jährige Motorradfahrer ein Ausweichmanöver ein. In der weiteren Folge fuhr der Biker mit seiner KTM dem Suzuki auf. Der Fahrer des Skoda hatte das wohl mitbekommen, fuhr allerdings an den verunfallten Fahrzeugen vorbei und weiter in Richtung Frauenstraße davon. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm-Mitte ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Wer den Unfall beobachtet hat und weitere Hinweise zu dem Skoda und dessen Fahrenden dazu geben kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3312 zu melden. Den Schaden an dem Suzuki schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro, den am Krad auf ca. 1.000 Euro.

