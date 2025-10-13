Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Jugendlicher zieht blank

Am Sonntag spielte ein 15-Jähriger in Giengen an der Brenz an seinem Geschlechtsteil herum.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten den Jungen gegen 16.15 Uhr. Der saß in der Talstraße auf einer Parkbank und hatte die Hose heruntergelassen. Eine Zeugin sah den Jungen. Als der wohl auch die junge Frau wahrnahm, stand er auf und machte unsittliche Bewegungen in Richtung der 31-Jährigen. Die Frau handelte richtig und wählte den Notruf. Als die Polizeistreife eintraf, versuchte der 15-Jährige zu flüchten. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er auf ein Polizeirevier gebracht. Dort konnte er wenig später von der Mutter abgeholt werden und schlüssige Erklärungen für die Verhaltensweise des Jugendlichen liefern.

++++1974494

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell