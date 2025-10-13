PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Biber rennt über Straße
Am Montag erfasste ein Fahrzeug des Rettungsdienstes das Wildtier bei Dürmentingen.

Ulm (ots)

Gegen 3.45 Uhr fuhr eine 21-Jährige auf der B312 von Uttenweiler in Richtung Hailtingen. Dort überquerte ein Biber die Straße. Der Mercedes Sprinter stieß mit dem Biber zusammen. Das Tier verendete. Den Schaden am Rettungswagen schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

