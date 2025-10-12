Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Blaustein - Nichts aus Fehlverhalten gelernt

Am Freitagabend fiel ein 34-Jähriger innerhalb kurzer Zeit zweimalig negativ auf.

Gegen 21 Uhr befand sich der 34-Jährige in einem Lokal der Blaubeurer Straße und störte dort die Betriebsabläufe. Den Aufforderungen des Personals kam er nicht nach. Die eingesetzten Beamten des hinzugerufenen Polizeirevier Ulm-West geleiteten den Mann vor die Türe. Für ihn sollte der Abend beendet sein. Gut eine halbe Stunde später wurde er erneut auffällig. In seinem betrunkenen Zustand setzte er sich hinter das Steuer seines Firmenwagens und versuchte nach Hause zu fahren. Es blieb beim Versuch, da er in Blaustein einen Auffahrunfall verursachte. Die Streife, die zuvor bereits mit dem 34-Jährigen in Kontakt stand, nahm auch diesen Unfall auf. Der Mann wurde im Anschluss auf das Polizeirevier Ulm-West verbracht. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Im Anschluss sollte er in eine der Zellen verbracht werden. Hierbei griff er einen Beamten an. Die Situation konnte beruhigt werden und der 34-Jährige verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

