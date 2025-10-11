Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nach Autorennen Führerschein weg

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 00.40 Uhr, fuhr eine Zivilstreife auf der B 10 in Richtung Göppingen. Bereits auf Höhe Reichenbach kamen von hinten zwei Autos, die mittels Lichthupe andere Autofahrer zur Seite nötigten. Auch die zivile Polizeistreife musste weichen und wurde gefährdet. Die weitere Fahrt wurde videografiert. An der Ausfahrt Göppingen-Zentrum fuhr der 19-jährige Beteiligte ab und konnte gestoppt werden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft musste er seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Die Ermittlungen zum zweiten Fahrer sind im Gange.

