Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Quadfahrer nimmt Lkw den Vorrang

Ein Leichtverletzter und mindestens 3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag in Schwendi.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.30 Uhr in der Hauptstraße/ L259 im Ortsteil Großschafhausen. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Quad ortseinwärts. An der Kreuzung zur Wainer Straße bog er nach links ab. Dabei achtete er nicht auf den Vorrang eines Lasterfahrers. Der kam dem Quadfahrer entgegen und fuhr in Richtung Burgrieden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vierrädrige Sport- und Freizeitfahrzeug gegen ein Verkehrszeichen geschoben. Das krachte wiederum gegen eine Hauswand und richtete Schaden an. Der 55-Jährige am Lenker wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Der Lkw blieb fahrbreit, das Quad musste abgeschleppt werden. Die Polizei Laupheim schätzt den Sachschaden auf mindestens 3.000 Euro.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Deshalb muss, wer die Vorfahrt zu beachten hat, rechtzeitig durch sein Fahrverhalten zu erkennen geben, dass er warten wird. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

++++1957268

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell