POL-UL: (UL) Holzkirch - Betrunken von der Straße abgekommen

Nach einem Überschlag am Freitagfrüh in Holzkirch landete ein BMW Mini im Vorgarten.

Kurz nach 5.30 Uhr fuhr der 23-Jährige mit seinem Mini in der Hauptstraße. Im Bereich einer Linkskurve war er wohl zu schnell und kam nach rechts von der Straße ab. Der Mini stieß mit dem rechten Vorderrad gegen einen Bordstein. Dadurch wurde der Pkw in die Luft katapultiert und überschlug sich mindestens einmal. In der weiteren Folge landete der Mini in einem Vorgarten und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Das Auto walzte ein Gartentor, einen Briefkasten sowie die Hecke und einen Zaun des Grundstücks nieder. Der Bewohner hatte den lauten Schlag mitbekommen und eilte nach draußen. Dort fand er den 23-jährigen Fahrer in seinem Fahrzeug. Wie durch ein Wunder überstand er den Aufprall unbeschadet. Der BMW Mini war nur noch Schrott und musste von einem Abschlepper geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der mutmaßliche Fahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Zudem erkannten die Ermittler Anzeichen auf Drogenbeeinflussung. Deshalb wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei Ulm-Mitte hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 3.000 Euro, den am betroffenen Grundstück auf ca. 5.000 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis gegen 7.15 Uhr voll gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der wenig befahrenen Straße kam es nicht.

