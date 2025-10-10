Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Aufsitzrasenmäher contra Pkw

Mit Blechschaden endete ein Unfall am Donnerstag in Giengen a.d. Brenz. Der Mäherfahrer hatte "Rechts vor Links" nicht beachtet.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr. Ein 49-Jähriger fuhr mit einem Aufsitzrasenmäher in der Ehbachstraße. Der Mann kam aus der Ortsmitte und fuhr weiter in Richtung Oggenhausen. An der Kreuzung zur Merianstraße achtete der Rasentraktorfahrer nicht auf den von rechts kommenden 46-Jährigen. Der war mit seinem Mercedes in der Merianstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem fahrbereiten Mercedes auf ca. 2.000 Euro. An dem Aufsitzmäher entstand wohl kein Schaden.

Hinweis der Polizei: Missachten der Vorfahrt ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle und ist wie zu schnelles Fahren, Fehler beim Abbiegen und falsches Überholen auf Eile zurückzuführen. Diese Ursachen machen etwa ein Drittel aller Unfälle aus. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Wer auf Nummer sicher geht, fährt gelassen und ohne Hetze. Damit alle sicher ankommen.

