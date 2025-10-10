Polizeipräsidium Ulm

Rücksichtslose Fahrweise führt am Donnerstag zu einem Unfall auf der A8 bei Drackenstein.

Der 33-Jährige fuhr mit seinem Volvo-Sattelzug gegen 23.30 Uhr auf der A8 in Richtung München. Hierbei soll ein 58-Jähriger BMW-Fahrer diesen bereits mehrfach durch riskantes Spurwechseln zum Abbremsen und Ausweichen gezwungen haben. Der Laster-Fahrer habe mehrfach die Hupe betätigt. Trotz bremsen konnte ein Unfall auf Höhe von Drackenstein nicht mehr vermieden werden. Der Sattelzug krachte in das Heck des vor ihm fahrenden und abbremsenden BMW. Das Auto drehte sich und wurde rund 30 Meter vor dem Sattelzug hergeschoben. Danach blieb der BMW auf der rechten Fahrspur stehen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die die riskante Fahrweise des blauen BMW vor dem eigentlichen Unfall beobachten konnten. Hinweise werden unter der Tel. 07335/96260 gebeten. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn für 45 Minuten voll gesperrt. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens an dem BMW wird auf ca. 50.000 Euro, der an der Sattelzugmaschine auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg den BMW. Verletzt wurde niemand.

