POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Ohne Absicherung auf der Gegenfahrbahn

Am Donnerstagabend reinigte ein Traktorfahrer die Fahrbahn und versachte einen Unfall in Geislingen.

Der Unfall ereignete sich um 19.30 Uhr. Der 27-jährige Traktor-Fahrer stand mit seinem Klöckner Deutz auf L1230 zwischen Geislingen und Türkheim. Er führte wohl Reinigungsarbeiten auf der Gegenfahrbahn durch. Trotz Dunkelheit und Nebel hatte dieser wohl keine Absicherung eingerichtet. Ein 75-jähriger VW-Fahrer fuhr in Richtung Türkheim. Um einen Frontalunfall zu verhindern, versuchte er nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen. Trotz Ausweichmanöver kollidierte der VW mit dem Vorderreifen des Traktors. Der 75-Jährige verletzte sich leicht. Das Polizeirevier Geislingen schätzt den Schaden am VW auf 35.000 Euro. Am Traktor entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße bis 22 Uhr teilweise voll gesperrt werden. Der Führerschein des 27-Jährigen wurde beschlagnahmt. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige.

