POL-UL: (GP) Ebersbach - Jacke gestohlen

Zu einem missglückten Kaufgeschäft kam es am Donnerstag in Ebersbach.

Der 20-Jährige befand sich gegen 15.30 Uhr in der Unterführung am Bahnhof. Hier soll er sich mit einem 18-Jährigen getroffen haben, um diesen eine Jacke zu verkaufen. Ohne zu Bezahlen habe dieser ihm ins Gesicht geschlagen und sei mit der Jacke geflüchtet. Nachdem der Geschädigte sich eingehend via Smartphone mit einer KI beriet, entschloss er sich nach knapp 45 Minuten nun doch die Polizei zu verständigen. Der mutmaßlich Beschuldigte konnte nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Dieb

