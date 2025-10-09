Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gammelshausen - Wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig überholen

Am Mittwoch stießen zwei Autos beim Überholen eines Traktors bei Gammelshausen zusammen.

Ulm (ots)

Der 42-Jährige war gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße 1448 zwischen Gammelshausen und Bad Ditzenbach unterwegs, als der Unfall passierte. Wie die Polizei berichtet, scherte der Fahrer des VW aus, um einen Traktor vor ihm zu überholen. Der 42-Jährige übersah wohl einen 57-Jährigen. Der kam von hinten herangefahren und überholte ebenfalls mit seinem Volvo. Da sich der VW mitten im Überholvorgang befand, stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am VW auf ca. 9.000 Euro, den am Volvo auf rund 12.000 Euro. Der Volvo musste abgeschleppt werden.

++++1949419

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell