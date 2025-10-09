Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Telefoniert und ohne gültigen Führerschein unterwegs

Am Mittwoch durfte eine 50-Jährige nach einer Kontrolle in Göppingen nicht mehr weiterfahren.

Ulm (ots)

Um 11 Uhr kontrollierte die Polizei die Autofahrerin in der Grabenstraße. Denn dort war die Frau fahrend mit dem Mobiltelefon an der Hand unterwegs. Der Mercedes wurde angehalten, um eine Kontrolle durchzuführen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Frau im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war. Der ungarische Führerschein war jedoch ungültig. Da die 50-Jährige schon seit 2014, also mehr als 180 Tagen in Deutschland wohnt, verlor ihr ausländischer Führerschein die Gültigkeit. Der Frau sieht nun einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. Ihren Mercedes mit deutscher Zulassung musste sie stehen lassen.

Grundsätzlich gilt: Wer einen Führerschein eines nicht-europäischen Landes besitzt, muss diesen bei einem längeren Aufenthalt in Deutschland umschreiben lassen. Nach 180 Tagen verliert diese Fahrerlaubnis nämlich in der Regel ihre Gültigkeit. Informieren Sie sich daher rechtzeitig bei Ihrer zuständigen Behörde, um sicher zu stellen, dass Sie nie ohne gültigen Führerschein im Straßenverkehr unterwegs sind.

