POL-UL: (GP) Göppingen - Schwarzangler erwischt

Am Dienstag sind der Polizei in Göppingen zwei Angler ins Netz gegangen. Einer davon hatte noch ein Einhandmesser dabei, was zudem verboten ist.

Gegen 19 Uhr fielen einem Zeugen zwei Männer in der Brückenstraße auf. An der Fils hatten sich die zwei Angler niedergelassen und ihre Angeln samt Haken und Köder ins Wasser geworfen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die beiden Männer schon Erfolg hatten. Denn fünf Fische lagen auf der Wiese und zappelten noch. Einen Fischereiausweis hatte weder der 36-Jährige noch der 38-Jährige. In der Tasche des 36-Jährige fanden sie Ermittler auch ein Einhandmesser. Ein Mitführen eines solch gefährlichen Gegenstandes ist nach dem Waffengesetz verboten. Beide zeigte sich einsichtig und gaben an, dass ein erlaubnisfreies Fischen in Rumänien wohl erlaubt sei. Davon gingen sie auch in Deutschland aus. Die beiden Männer sehen nun einer Anzeige wegen Fischwilderei entgegen. Der 36-Jährige muss sich zudem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Das Messer wurde von der Polizei einbehalten. Die bereits gefangenen und lebenden Fische wurden an den zuständigen Pächter für den Abschnittes an der Fils übergeben.

