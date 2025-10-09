Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auto mit Radfahrer zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Biberach.

Ulm (ots)

Um 8.10 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Renault auf einem Parkplatz der Mali-Schule unterwegs. Der Mann fuhr wohl in Schrittgeschwindigkeit, um einzuparken. Auf dem Parkplatz kam aus Richtung Adenauerallee ein 15-Jähriger angeradelt. Der war in Richtung Radweg zur Realschule unterwegs. Wie die Polizei weiter berichtet, konnte der 15-Jährige bei schneller Fahrt dem Auto nicht ausweichen. Es sei wohl zu einem Kontakt zwischen dem Auto und dem rechten Pedal des Fahrrades gekommen. Das hakte ein und der Junge wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Bei dem Sturz zog sich der Radler schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Dazu sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07392/9630-320 entgegen. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf rund 200 Euro geschätzt. Einen Helm hatte der Radler getragen.

