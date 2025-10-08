Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Bei Schlägerei verletzt

Am Montag kam es in Königsbronn zwischen mehreren Männern zu einer Auseinandersetzung.

Ulm (ots)

Gegen 20.40 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung mit mutmaßlich vier Beteiligten auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Aalener Straße. Dabei sollen zwei Unbekannte einen 33-Jährigen mit einem Messer oder Machete bedroht haben. Mit einem Baseballschläger beschädigte einer der beiden Angreifer die Windschutzscheibe eines auf dem Parkplatz geparkten Pkw. Der zweite Geschädigte, ein 31-Jähriger, erlitt durch Schläge Verletzungen im Gesicht. Daraufhin flüchtete er in eine gegenüberliegende Gaststätte. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Beim Eintreffen am Tatort waren die beiden Täter bereits geflüchtet. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei Steinheim ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Beide Geschädigten machten bislang nur wenige Angaben. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

