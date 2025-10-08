Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen

B311 - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Dienstag in Ehingen.

Um kurz nach 17 Uhr fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Mitsubishi von Ehingen in Richtung Riedlingen. Auf Höhe der Kreuzung zur B465 erkannte sie wohl aus Unachtsamkeit zu spät, dass der vorausfahrende Toyota abbremste. Sie fuhr in das Heck der 40-Jährigen. Beim Unfall verletzte sich niemand. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 3.000 Euro.

