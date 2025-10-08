PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Tabak gestohlen
Am Dienstag wurde ein 31-Jähriger in Göppingen ertappt.

Ulm (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete den 31-Jährigen zur Mittagszeit in einem Geschäft in der Stuttgarter Straße. Der packte insgesamt sechs Tabaktüten im Gesamtwert von knapp 300 Euro in seinen Rucksack. Ohne zu bezahlen, wollte der Mann das Geschäft verlassen. Der Ladendetektiv hielt den Dieb auf. Den erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

+++++++ 1938272 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren