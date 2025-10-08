POL-UL: (GP) Göppingen - Tabak gestohlen
Am Dienstag wurde ein 31-Jähriger in Göppingen ertappt.
Ulm (ots)
Ein Ladendetektiv beobachtete den 31-Jährigen zur Mittagszeit in einem Geschäft in der Stuttgarter Straße. Der packte insgesamt sechs Tabaktüten im Gesamtwert von knapp 300 Euro in seinen Rucksack. Ohne zu bezahlen, wollte der Mann das Geschäft verlassen. Der Ladendetektiv hielt den Dieb auf. Den erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.
