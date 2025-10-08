Ulm (ots) - Um 21.10 Uhr war ein 61-Jähriger auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Dornstadt fuhr er mit seinem Nissan auf dem linken von drei Spuren. Plötzlich wechselte ein Autofahrer von der mittleren auf die linke Spur und es kam zur seitlichen Kollision. Ohne sich um den Schaden zu kümmern ...

mehr