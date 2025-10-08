Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Dienstag flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall auf der A8 bei Dornstadt.

Um 21.10 Uhr war ein 61-Jähriger auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Dornstadt fuhr er mit seinem Nissan auf dem linken von drei Spuren. Plötzlich wechselte ein Autofahrer von der mittleren auf die linke Spur und es kam zur seitlichen Kollision. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallverursacher in Richtung Stuttgart weiter. Am Nissan des Geschädigten entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Sein Auto blieb fahrbereit. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Verursacher. Da zur Unfallzeit die Sicht wohl durch Nebel beeinträchtigt war und der Geschädigte durch den Unfall einen Schock erlitt, liegen bislang keine Hinweise zum Verursacher vor.

