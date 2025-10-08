Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Bei Wendemanöver festgefahren

Am Dienstag kam ein Sattelzug bei Eberhardzell von der Straße ab. Bei der Kontrolle des Fahrers kam ein weiterer Verstoß ans Tageslicht.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, war der 40-Jährige gegen 10 Uhr mit seinem polnischen Sattelzug auf der K7567 bei Eberhardzell unterwegs. Zwischen Hummertsried und Ritzenweiler wollte der Fahrer des Lasters wenden. Dazu fuhr er abseits der Straße in den Grünstreifen und das Gespann blieb im unbefestigten Untergrund stecken. Nichts ging mehr, auch die Straße war blockiert. Für die Bergung des Anhängers musste schweres Gerät anrücken. Ein Bergekran und ein Abschlepper führten die Arbeiten durch. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen richtete die Straßenmeisterei eine Umleitung über Füramoos ein. Gegen 16 Uhr war der Laster samt Auflieger wieder fahrbereit. Dadurch das Abkommen von der Straße entstand ein Flurschaden von mehreren hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler fest, dass der ghanaische Lkw Fahrer zwar einen Führerschein für das Gespann hatte, der aber vor wenigen Tagen seine Gültigkeit verloren hatte. Da der 40-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 1.000 Euro bezahlen.

++++1941435 1942161

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell