Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Vorfahrt missachtet
Am Dienstag kam es in Laichingen zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 13 Uhr. Der 18-jährige VW-Fahrer fuhr im Hölderlinweg. Er bog nach links in die Straße "Beim Käppele" ab. Von rechts kam eine 43-jährige Audi-Fahrerin. Die hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Laichingen schätzt den Sachschaden an den Autos auf etwa 2.300 Euro.

++++1938986 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

