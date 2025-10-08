POL-UL: (UL) Laichingen - Vorfahrt missachtet
Am Dienstag kam es in Laichingen zu einem Verkehrsunfall.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich um kurz nach 13 Uhr. Der 18-jährige VW-Fahrer fuhr im Hölderlinweg. Er bog nach links in die Straße "Beim Käppele" ab. Von rechts kam eine 43-jährige Audi-Fahrerin. Die hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Laichingen schätzt den Sachschaden an den Autos auf etwa 2.300 Euro.
