Polizei Münster

POL-MS: Widerstand an der Engelenschanze - 18-Jähriger in Gewahrsam genommen

Münster (ots)

Am späten Samstagabend (27.09., 22:50 Uhr) haben Polizeibeamte einen 18-jährigen, mutmaßlichen Betäubungsmittelhändler kontrolliert, der anschließend Widerstand leistete.

Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie den 18-Jährigen auf der Windthorststraße beobachteten, wie er mutmaßlich Betäubungsmittel verkaufte. Die hinzugerufenen Beamten trafen den Mann an der Engelenschanze an und durchsuchten ihn. Der 18-Jährige sperrte sich gegen die Maßnahme der Polizisten und drehte sich mehrfach weg. Nachdem die Beamten ihn zu Boden gebracht hatten, trat er mehrfach nach ihnen und beleidigte sie.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit guineischer Staatsangehörigkeit in Gewahrsam. Bei einer Durchsuchung auf der Polizeiwache fanden die Beamten unter anderem Amphetamin und Marihuana auf und stellten die Betäubungsmittel sicher.

Ihn erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

