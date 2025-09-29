Polizei Münster

POL-MS: Pkw kollidiert mit 8-jähriger Radfahrerin - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Münster (ots)

Nachdem ein Pkw bereits am 19.09. (Freitag, 07:45 Uhr) am Hof Schultmann in Mecklenbeck mit einer 8-jährigen Fahrradfahrerin kollidiert ist, ist die Polizei auf der Suche nach dem oder der bislang unbekannten Unfallbeteiligten.

Ersten Zeugenangaben zufolge befuhr das Mädchen mit ihrem Rad die Grünanlage des Christoph-Bernhard-Grabens in Richtung Am Hof Hesselmann. Beim Queren der Straße Am Hof Schultmann kollidierte sie mit dem von links kommenden Pkw. Die 8-Jährige setzte zunächst leicht verletzt ihren Weg fort. Der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs fuhr ebenfalls weiter, ohne aus dem Pkw auszusteigen. Ein Zeuge alarmierte kurz darauf die Polizei.

Seinen Angaben zufolge soll es sich bei dem Pkw um einen braunen SUV gehandelt haben.

Die Polizei bittet die oder den Unfallbeteiligten und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

