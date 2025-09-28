Polizei Münster

POL-MS: Zweitligapartie zwischen SC Preußen Münster und Eintracht Braunschweig - Auseinandersetzung beider Fanlager im Vorfeld - die Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Kurz vor dem Anpfiff des Fußballspiels der 2. Bundesliga, SC Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig, ist es am Sonntag (28.09., 12:24 Uhr) im Zuge der Anreise der Fanszenen an der Robert-Bosch-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen circa 75 bis 100 Personen beider Fanlager gekommen.

Polizeikräfte stellten noch vor Spielbeginn eine zwölfköpfige Personengruppe der Braunschweiger Problemfanszene in der Nähe fest. Dieser Personengruppe wurde der Zutritt zum Stadion verwehrt, die zwölf Personen erhielten einen Platzverweis. Bisher sind keine Verletzten bekannt. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Die Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruchs. Die Ermittlungen dauern an.

Im Stadion überstiegen in der 90. Spielminute Angehörige beider Fanlager den Zaun zum Stadioninnenraum. Gemeinsam mit dem Ordnerdienst verhinderten kurzfristig in den Stadioninnenraum verlegte Polizeikräfte ein Aufeinandertreffen der Gruppierungen. Das Spiel wurde für einige Minuten unterbrochen. Nachdem alle Fans wieder in ihre Blöcke zurückgekehrt waren, wurde das Spiel fortgesetzt.

Der weitere Einsatzverlauf war weitgehend störungsfrei.

