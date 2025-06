Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in Bürogebäude

Recklinghausen (ots)

An der Straße Europaplatz wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Bürogebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten vermutlich gegen 0.50 Uhr eine Tür an der Seite auf und verschafften sich dann Zugang zu weiteren Räumen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. In der Nähe des Gebäudes konnte mutmaßliches Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren laufen. Zusätzlich hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer etwas gesehen oder mitbekommen hat, wird gebeten, die Kripo unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

