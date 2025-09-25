Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub auf 81-Jährigen - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (24.09., 17:09 Uhr) ist es auf dem Wiltshireweg zu einem versuchten Raub auf einen 81-jährigen Münsteraner gekommen. Die beiden mutmaßlich jugendlichen Täter sind bislang flüchtig. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen beide Unbekannte den Münsteraner an und bedrohten ihn mit einem Messer. Die jungen Männer schlugen und schubsten den 81-Jährigen, sodass er zu Boden stürzte. Die Unbekannten versuchten, dem am Boden liegenden Mann seine Tasche zu entwenden, und forderten ihn auf, ihnen Geld zu geben.

Nach Angaben des 81-Jährigen waren beide Täter männlich. Sie sollen jeweils 15 bis 17 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dunkelhaarig sein. Zum Tatzeitpunkt sollen beide schwarz gekleidet gewesen sein und eine Kappe auf dem Kopf getragen haben. Zudem sollen beide eine Bauchtasche mit sich geführt haben. Einer der Unbekannten soll schwarze Schuhe mit einer roten Sohle getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

