Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 01.10.2025 - Referent informiert zum Thema "intelligente Fahrtenschreiber"

Münster (ots)

Die Polizei lädt alle Interessierten am Mittwochnachmittag (01.10., 17 Uhr) zum nächsten Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Am kommenden Mittwoch wird das Thema "intelligente Fahrtenschreiber" sein. Zu Gast ist ein Referent vom Dialog Bildungszentrum Transport und Logistik aus Nottuln.

Anschließend gibt es wie gewohnt die Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gibt keine Einschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis!

Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

