Polizei Münster

POL-MS: Nach mehreren Bränden in Kinderhaus - 35-Jähriger vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am frühen Montagmorgen (29.09., 03:02 Uhr) wurde die Polizei durch die Feuerwehr zu mehreren Bränden in Kinderhaus alarmiert. Im Verlauf der Fahndung nahmen Einsatzkräfte einen 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brannten eine Papiermülltonne an der Schneidemühlerstraße und ein Altkleidercontainer an der Diesterwegstraße Ecke Meinertzstraße. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Gleichzeitig kam es zu Rauchentwicklungen am Idenbrockplatz, konkrete Brandorte konnte die Polizei hier nicht feststellen.

Im Verlauf der Fahndung, kontrollierten Polizisten am Idenbrockplatz einen 35-jährigen Mann, bei dem sie neben Brandbeschleuniger auch pyrotechnische Gegenstände fanden. Der 35-Jährige war einer Polizistin bereits vom Vortag (28.09.) bekannt, als er versuchte, ein Fahrrad zu stehlen.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

