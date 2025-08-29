PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Elvert/ Auto prallt gegen Baum

Coesfeld (ots)

Ein mit zwei rumänischen Insassen besetztes Auto prallte am Freitag (29.08.25) gegen einen Baum. Gegen 00.05 Uhr befuhr der Fahrer die Elverter Straße, als dieser aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Beide Insassen waren alkoholisiert und kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Einer der Männer behauptete gefahren zu sein, jedoch passen seine Maße nicht zur Spurenlage, weswegen die Polizei ermittelt, wer tatsächlich gefahren ist.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

