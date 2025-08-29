Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Elvert/ Auto prallt gegen Baum

Ein mit zwei rumänischen Insassen besetztes Auto prallte am Freitag (29.08.25) gegen einen Baum. Gegen 00.05 Uhr befuhr der Fahrer die Elverter Straße, als dieser aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Beide Insassen waren alkoholisiert und kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Einer der Männer behauptete gefahren zu sein, jedoch passen seine Maße nicht zur Spurenlage, weswegen die Polizei ermittelt, wer tatsächlich gefahren ist.

