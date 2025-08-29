Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Auf der Wiesenstraße kam es am Donnerstag (28.08.25) zu einer Kollision zwischen einer 15-jährigen Fahrradfahrerin aus Coesfeld und einem unbekannten E-Scooter-Fahrer. Gegen 7.45 Uhr geschah das vor dem K+K, worauf sie stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der Unbekannte fuhr weiter. Die Jugendliche suchte eigenständig einen Arzt auf.

Der Fahrer des E-Scooters wird wie folgt beschrieben:

- 16-17 Jahre alt - schwarze lockige kurze Haare - braune Augen - rund 1,80 - 1,85 Meter - schlank - dunkle Kleidung - südeuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell