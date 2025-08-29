PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Auf der Wiesenstraße kam es am Donnerstag (28.08.25) zu einer Kollision zwischen einer 15-jährigen Fahrradfahrerin aus Coesfeld und einem unbekannten E-Scooter-Fahrer. Gegen 7.45 Uhr geschah das vor dem K+K, worauf sie stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der Unbekannte fuhr weiter. Die Jugendliche suchte eigenständig einen Arzt auf.

Der Fahrer des E-Scooters wird wie folgt beschrieben:

   - 16-17 Jahre alt
   - schwarze lockige kurze Haare
   - braune Augen
   - rund 1,80 - 1,85 Meter
   - schlank
   - dunkle Kleidung
   - südeuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

