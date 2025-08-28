PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, K1/ Mann im Krankenfahrstuhl kollidiert mit Auto

Coesfeld (ots)

Der 87-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls aus Havixbeck kollidierte am Mittwoch (27.08.25) mit einem Auto an der K1. Gegen 16.50 Uhr wollte der Senior vor der Kreuzung der K 51 die Fahrbahn über die Verkehrsinsel überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 23-jährigen Billerbeckers, der die Kreisstraße in Richtung Münster befuhr. Mit einem Rettungshubschrauber kam der verletzte 87-Jährige in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren