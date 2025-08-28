Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, K1/ Mann im Krankenfahrstuhl kollidiert mit Auto

Coesfeld (ots)

Der 87-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls aus Havixbeck kollidierte am Mittwoch (27.08.25) mit einem Auto an der K1. Gegen 16.50 Uhr wollte der Senior vor der Kreuzung der K 51 die Fahrbahn über die Verkehrsinsel überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 23-jährigen Billerbeckers, der die Kreisstraße in Richtung Münster befuhr. Mit einem Rettungshubschrauber kam der verletzte 87-Jährige in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

