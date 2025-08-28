Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Billerbeck, Kalksbecker Weg, Massonneaustraße

Zwei Senioren stürzen mit dem Rad und verletzen sich schwer

Coesfeld (ots)

Zwei Radfahrer aus dem Kreis Coesfeld stürzten gestern und verletzten sich dabei schwer.

Ein 81-Jähriger Radfahrer aus Billerbeck verlor auf dem Nachhauseweg am gestrigen Tag, gegen 17.00 Uhr, auf der Massonneaustraße in Billerbeck einen Teil seiner Einkäufe, beim Umschauen stürzte er und verletzte sich schwer.

Auf dem Kalksbeckerweg in Coesfeld blieb ein 78-jähriger Dreiradfahrer (Pedelec) beim Passieren einer Fahrbahnverengung, gestern gegen 15.30 Uhr, hängen und stürzte. Auch er verletzte sich schwer.

Die beiden Senioren wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

