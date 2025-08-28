POL-COE: Coesfeld, Billerbeck, Kalksbecker Weg, Massonneaustraße
Zwei Senioren stürzen mit dem Rad und verletzen sich schwer
Coesfeld (ots)
Zwei Radfahrer aus dem Kreis Coesfeld stürzten gestern und verletzten sich dabei schwer.
Ein 81-Jähriger Radfahrer aus Billerbeck verlor auf dem Nachhauseweg am gestrigen Tag, gegen 17.00 Uhr, auf der Massonneaustraße in Billerbeck einen Teil seiner Einkäufe, beim Umschauen stürzte er und verletzte sich schwer.
Auf dem Kalksbeckerweg in Coesfeld blieb ein 78-jähriger Dreiradfahrer (Pedelec) beim Passieren einer Fahrbahnverengung, gestern gegen 15.30 Uhr, hängen und stürzte. Auch er verletzte sich schwer.
Die beiden Senioren wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell