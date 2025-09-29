Polizei Münster

POL-MS: Geschwindigkeitskontrollen auf der A 42 - 28-Jähriger unter Drogeneinfluss

Münster/Herne (ots)

In der Nacht zu Montag (29.09.) haben Polizisten der Autobahnpolizei Recklinghausen zwischen 00:20 Uhr und 01:50 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn 42 in Fahrtrichtung Duisburg im Autobahnkreuz Herne durchgeführt.

In den eineinhalb Stunden kontrollierten die Beamten 15 Autofahrende, die bei erlaubten 60 km/h an der Messstelle mit mehr als 30 km/h zu schnell fuhren. Ein Pkw war mit 149 km/h unterwegs. Insgesamt erwarten sieben Personen ein Fahrverbot.

Zudem stellten die Polizisten bei einem 28-jährigen Autofahrer fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen sein Fahrzeug führte. Ein freiwilliger Test verlief positiv auf Kokain, Amphetamin und Opiate. Die Einsatzkräfte brachten den Polen auf eine Polizeiwache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Ihn erwarten nun Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

Die Polizei führt aufgrund der sich ständig ändernden Verkehrsverhältnisse in den Baustellenbereichen regelmäßige Kontrollen durch, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Sie appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, die geltenden Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten, um schwere Unfälle und deren Folgen zu vermeiden.

Siehe hierzu auch die Pressemeldung vom 18.08.2025, 13:23 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6098982

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell