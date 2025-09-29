PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt
Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag (27.09.2025) auf Sonntag kam es in der Lübecker Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der ein Messer eingesetzt worden sein soll. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen gegen 23:45 Uhr in der Dr.-Julius-Leber-Straße zwei Personengruppen, bestehend aus drei und fünf Personen, in Streit geraten sein. Der Streit mündete nach aktuellem Ermittlungsstand in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Lübecker (deutsch) und einem Mann aus der Fünfergruppe.

Ein ebenfalls 24-jähriger Lübecker aus der Dreiergruppe sei dazwischengegangen und wurde dabei mutmaßlich mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand verletzt. Die Fünfergruppe verließ daraufhin den Tatort. Die Polizei traf die drei Personen aus der anderen Gruppe in einem angrenzenden Park an. Der 24-jährige Geschädigte wurde aufgrund mehrerer oberflächlicher Stichwunden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Den Ermittlern liegen Hinweise zu den Personen aus der Fünfergruppe vor, die derzeit ausgewertet werden. Die genauen Hintergründe der Tat sind Bestandteil der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle - Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

