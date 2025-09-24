Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Bad Schwartau/Ostholstein Mann belästigt Kinder - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am frühen Freitagabend (19.09.2025) wurden mehrere bislang unbekannte Kinder von einem Mann in der Schwartauer Innenstadt belästigt. Zeugen eilten zur Hilfe und konnten den Mann von den Kindern wegreißen. Die Eltern und ihre Kinder waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort und werden nun gesucht.

Ein 55-jähriger Mann aus Bad Oldesloe informierte am Freitag gegen 18.00 Uhr die Polizei nachdem er zuvor einen stark alkoholisierten Mann beobachtet hätte, der in zwei Fällen Kindern und deren Elternteilen einen erheblichen Schrecken bereitet hätte.

Der Zeuge hätte zunächst mitbekommen, dass der Tatverdächtige sich zwei Kindern im Altern von vielleicht 5 und 7 Jahren genähert hätte, die mit ihrem Vater vor einer Bäckereifiliale am Markt an einem Tisch gesessen hätten. Der alkoholisierte Mann hätte einen der Jungen am Arm gefasst und wäre dann vom Vater des Kindes weg geschubst worden.

Daraufhin wäre der Tatverdächtige zu einer Frau gegangen, die mit drei Kindern auf der Bank vor einem Geldinstitut gesessen hätte. Abermals hätte der Betrunkene eines der Kinder fest am Arm gefasst. Durch das Eingreifen des Zeugen und weiterer Passanten ließ der Mann von dem Kind ab.

Der Helfer rief die Polizei und behielt den Tatverdächtigen im Blick. Zwischenzeitlich entfernten sich sowohl der hier unbekannte Vater mit seinen beiden Söhnen als auch die Mutter mit den drei Kindern.

Der 47-jährige Äthiopier verhielt sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und wurde zunächst ins Gewahrsam nach Lübeck gebracht. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von über 3,3 Promille. Der Mann wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Bad Schwartau prüft, ob die Handlungen des Mannes strafrechtlich relevant waren. Die Eltern der betroffenen Kinder werden gebeten, sich unter der 0451/220750 bei der Polizei in Bad Schwartau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell