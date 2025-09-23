PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Grömitz/Ostholstein Folgemeldung: Polizei bittet nach Vergewaltigung um Hinweise aus der Bevölkerung

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.08.-12.08.2025) kam es in Grömitz zur Vergewaltigung einer 20-jährigen Frau. Die Kriminalpolizei Neustadt veröffentlicht nun ein Phantombild und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 01.00 Uhr in der Straße Haffkamp in Grömitz soll ein bislang unbekannter Mann die Frau überfallen haben. Die 20-Jährige soll sich heftig gewehrt haben, so dass der Tatverdächtige in der Zeit nach dem 12.08.2025 möglicherweise Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper sowie an der Hand gehabt haben könnte.

Nach Angaben der Frau wurde ein Phantombild erstellt. Die Kriminalpolizei Neustadt wird ab Mittwoch (24.09.2025) Plakate mit dem Bild in Grömitz aufhängen. Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt 04561/61545 oder bei der Polizei Grömitz 04562/22000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

