Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Buntekuh Auseinandersetzung auf der Straße - mehrere Streifenwagen im Einsatz

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (19.09.2025) soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen in der Klipperstraße gekommen sein. Zur Sachverhaltsaufklärung waren sechs Streifenwagenbesatzungen im Einsatz, da es vor Ort zu einer Ansammlung von Schaulustigen gekommen war. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Mehrere Personen sollen sich untereinander am Freitagabend gegen 21.00 Uhr mit Messern, Baseballschlägern sowie einer Machete bedroht haben. Einer der Beteiligten wäre vor Eintreffen der Polizei in einem BMW weggefahren.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurden die Polizeibeamten von einer Gruppe von ca. 50 Personen umringt. Die Stimmung wäre angespannt gewesen und konnte jedoch durch Hinzuziehung von weiteren Kräften und Diensthunden beruhigt werden. Insgesamt waren sechs Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetz gegen insgesamt fünf Tatverdächtige im Alter von 27 bis 33 Jahren, die alle deutsche Staatsangehörige sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell