POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Einbruch beim Pflegezentrum - ein Fahrzeug und mehrere hochwertige Werkzeuge gestohlen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (18.09.2025) stellte der Mitarbeiter eines Pflegezentrums im Fliederweg in Lübeck fest, dass dort eingebrochen worden war. Es fehlen mehrere hochwertige Werkzeuge und Gartengeräte und ein VW Caddy Max. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht nach Hinweisen.

Zunächst stellten Mitarbeiter des Pflegezentrums am Donnerstagmorgen fest, dass ein Schlüsselkasten aufgebrochen worden wäre. Bei der weiteren Absuche stellten sie fest, dass sowohl ein Fahrzeug aus Tiefgarage entwendet sowie eine Vielzahl von hochwertigen Gartengeräten und Werkzeugen.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW Caddy mit Beschriftung "Vorwerker Diakonie".

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Schadenshöhe beträgt etwa 45.000 Euro.

Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17.-18.09.2025) im Bereich der Fliederstraße und den angrenzenden Straßen bemerkt worden sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0451/1310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

