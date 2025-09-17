Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Bad Schwartau/Ostholstein Mehrere Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht weitere Zeugen

Lübeck (ots)

Am Vormittag des 02.09.2025 sollen mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in Bad Schwartau durch einen roten VW Caddy beschädigt worden sein. Die Polizei Bad Schwartau ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen.

Dienstag (02.09.2025) gegen 11.40 Uhr wurde von einem Zeugen beobachtet, wie ein älterer Mann in einem roten VW Caddy beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Hauptstraße in Bad Schwartau mehrere dort abgestellte Autos beschädigte.

Der Zeuge hätte den Fahrer noch auf die Unfälle hingewiesen und hätte ihm außerdem angeboten, beim Ausparken behilflich zu sein. Dies hätte der ältere Herr abgelehnt und wäre in unbekannte Richtung davon gefahren.

An zwei Fahrzeugen wären Beschädigungen an der Stoßstange entstanden. Ein weiteres, möglicherweise ebenfalls beschädigtes Fahrzeug wäre beim Eintreffen der Polizei nicht mehr auf dem Parkplatz gewesen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Hinweise auf den Fahrer eines roten VW Caddy.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 0451/220750 beim Polizeirevier Bad Schwartau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell