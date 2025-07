Polizei Düren

POL-DN: Täter bei Einbruchsversuch gestört

Düren (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag (22.07.2025) in ein Büro am Kaiserplatz einzubrechen.

Der Unbekannte trat gegen 22:35 Uhr eine Glasscheibe ein und versuchte durch diese in die Räumlichkeiten zu gelangen. Als eine aufmerksame Zeugin den Mann ansprach und ihn so bei der Tatausführung störte, flüchtete er in Richtung Leopold-Hoesch-Museum. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: -schwarze Haare -rotes T-Shirt -dunkle Hose -führte eine schwarze Sporttasche mit sich

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

