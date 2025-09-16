Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Eutin/Ostholstein Waffenkontrolle am Bahnhof Eutin

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (15.09.2025) führten Einsatzkräfte des Polizeireviers Eutin und der Bundespolizei sowie Mitarbeiter des Kreises Ostholstein am Bahnhof Eutin eine Schwerpunktkontrolle zur Durchsetzung des Verbots von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs durch. Gegen zwei Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In der Zeit zwischen 07.45 und 12.30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Eutin, der Bundespolizei und Mitarbeiter der Waffenbehörde sowie Bußgeldstelle des Kreises Ostholstein im Bereich des Eutiner Bahnhofes 150 Personen .

Im Verlauf der Maßnahme stellten die Kontrollkräfte insgesamt zwei Verstöße fest, in denen Personen durch das Mitführen von Messern Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz begangen hatten.

Die Kontrolle wurde durchweg positiv wahrgenommen. Die Polizei wird weiterhin derartige Kontrollen durchführen, um das das geltende Waffenverbot durchzusetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell