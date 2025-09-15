Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Buntekuh

Leicht verletzter Junge nach Verkehrsunfall in Lübeck Buntekuh gesucht

Lübeck (ots)

Am Mittwochmorgen (03.09.2025) erlitt ein junger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Volvo in Lübeck Buntekuh leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher und eine Zeugin kümmerten sich um den Jungen, dieser verließ jedoch eigenständig den Unfallort. Die Polizei in Lübeck Buntekuh hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach dem etwa 12-14 Jahre alten Radfahrer.

Gegen 10.00 Uhr befuhr der 30-jährige Ostholsteiner (Staatsangehörigkeit: Deutsch) mit seinem Volvo V60 die Ziegelstraße und bog von dort aus in die Fregattenstraße ein. In Höhe des dortigen Autohandels parkte er seinen PKW in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand und öffnete anschließend die Fahrertür. Der junge Radfahrer, der zur selben Zeit von der Ziegelstraße kommend die Fregattenstraße befuhr, prallte gegen die geöffnete Tür und stürzte zu Boden.

Der Fahrer des Volvo informierte die Polizei und kümmerte sich gemeinsam mit einer Zeugin um den augenscheinlich leicht verletzen Jungen. Dieser hatte sich eine Schürfwunde am Bein zugezogen und klagte über Kopfschmerzen. Trotz mehrfachen Angebotes wollte er nicht auf einen Rettungswagen warten und entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei in Fahrtrichtung der Moislinger Allee.

Im Zusammenhang mit den eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen konnte der geschädigte Junge noch nicht ermittelt werden. Der Beschreibung nach soll er circa 12-14 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug kurze, blonde Haare.

Die Eltern des Jungen oder Zeugen, die Angaben zu ihm machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 mit der Polizei in Lübeck Buntekuh in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell