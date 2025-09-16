Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Pönitz Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 309 bei Pönitz

Lübeck (ots)

Am Montagmittag (15.09.2025) kam ein Audi auf der Landesstraße 309 zwischen Ekelsdorf und Pönitz nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in den Straßengraben und prallt dort gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Gegen 12:50 Uhr befuhr der 67-jährige Hamburger mit seinem Audi die Landesstraße 309 von Ekelsdorf kommend in Richtung Pönitz. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam er dort nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich um den lebensgefährlich verletzten Fahrer. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte den Mann unter Begleitung eines Notarztes zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der stark beschädigte Audi musste mittels Kran von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Im Zuge der Rettungsarbeiten, der Verkehrsunfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen blieb die Landesstraße 309 zwischen Pönitz und Ekelsdorf bis 14:20 Uhr voll gesperrt.

