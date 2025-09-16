Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.09.2025) stürzte eine Lübeckerin nach einem Zusammenprall mit einem unbekannten Radfahrer an der Kreuzung Hüxtertorallee und Rehderbrücke und verletzte sich leicht. Der Radfahrer soll sich ohne der Frau zu helfen entfernt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Eine 30-jährige Lübeckerin ging zu Fuß am Donnerstagmorgen gegen 08.15 Uhr die Hüxtertorallee in Richtung Mühlentorteller entlang. Hinter der Rehderbrücke hätte sie an der dortigen Ampel die Straße in Richtung Moltkeallee überqueren wollen. Als die Ampel für sie grün angezeigt hätte, hätte sie erst noch einen Radfahrer vorbeifahren lassen. Unmittelbar danach wäre ein weiterer Radfahrer gekommen, der mit der Frau zusammengestoßen wäre. Die Lübeckerin wäre durch den Zusammenstoß hingefallen und hätte sich am Handgelenk und Bein leicht verletzt. Der Radfahrer hätte die Frau angeschrien und hätte so bedrohlich gewirkt, dass sie Angst bekommen hätte. Der Radfahrer wäre ohne ihr zu helfen weggefahren.

Der Radfahrer soll dunkles, kurzes Haar und weiße Kopfhörer im Ohr gehabt haben. Er hätte deutsch gesprochen. Das Fahrrad soll ein dunkles Herrenrad, möglicherweise ein E-Bike gewesen sein.

Die Lübeckerin hätte sich durch den Unfall leicht verletzt und war in ärztlicher Behandlung.

Die Polizeistation Hüxtertor hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.

Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Radfahrer werden unter der 0451/1317460 entgegen genommen.

